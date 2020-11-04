إدارة الطاقة: صادرات الخام الأسبوعية الأمريكية هبطت لأدنى مستوى منذ يناير

أفادت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، بأن صادرات النفط الخام الأسبوعية الأمريكية انخفضت 1.2 مليون برميل يوميا إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

ويعد ذلك أكبر نزول منذ يناير، إذ عطل الإعصار "زيتا" التدفقات.

في غضون ذلك، انخفضت مخزونات نواتج التقطير في خليج المكسيك بالولايات المتحدة 3.1 مليون برميل إلى 48.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل.

وفي وقت سابق، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بشكل كبير الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" بزيادة تقدر بـ 890 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 936 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 164 ألف برميل يوميا، كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

المصدر: رويترز