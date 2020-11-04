إدارة "الطاقة الأمريكية": مخزونات النفط الخام في البلاد هبطت في الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بشكل كبير الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" لزيادة 890 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 936 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 164 ألف برميل يوميا، كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

وأشارت أيضا إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت 1.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لـ"رويترز" لانخفاض قدره 871 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة نزول مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره مليوني برميل.

كما ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 560 ألف برميل يوميا.

المصدر: رويترز