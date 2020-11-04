الإمارات تسجل فائضا بالميزانية قدره 3.48 مليار درهم

بلغ إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في الإمارات 40.163 مليار درهم (10.94 مليار دولار) مع نهاية الربع الثالث من عام 2020.

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ووصلت المصروفات 36.686 مليار درهم، (9.98 مليار دولار)، وبلغ فائض الميزانية 3.48 مليار درهم، (0.948 مليار دولار).

ويأتي هذا المؤشر الإيجابي الجديد في الإداء المالي في ميزانية الحكومة الاتحادية، معززا لما تم الإعلان عنه يوم الاثنين، في أداء الحساب المالي الحكومي الموحد، والذي تجاوز فيه قيمة الفائض المتحقق 17 مليار درهم.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن بلوغ الإيرادات في الميزانية الاتحادية لهذا المستوى، جاء بدعم من بند الإيرادات الأخرى، ويشمل الضرائب والمساهمات الاجتماعية وغيرها من الإيرادات، والتي وصلت قيمتها إلى 35.574 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2020، مستحوذا بذلك على 88.5% من إجمالي الإيرادات المتحققة.

وعلى مستوى المصروفات، فقد وصلت قيمة الإنفاق على التعليم 4.454 مليار درهم، وهذا يشكل 12.1% من إجمالي المصرفات في نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما بلغ الانفاق على الصحة 3.39 مليار درهم تقريبا، ويشكل نسبة 9.2%.

وبلغت قيمة الانفاق من خلال وزارة تنمية المجتمع، نحو 2.35 مليار درهم، فيما وصلت المصروفات الاتحادية الأخرى 12.464 مليار درهم، وتشكل ما نسبته 34% تقريبا من إجمالي المصروفات المسجلة في نهاية الربع الثالث من عام 2020.

يشار إلى أن مصروفات الحكومة الاتحادية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغت 24.997 مليار درهم، فيما وصل إجمالي الإيرادات 34.744 مليار درهم.

المصدر: وام