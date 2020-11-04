الأسد يصدر مرسوما بشأن منح موظفين تعويضا ماليا

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوما تشريعيا منح بموجبه العاملين في وظائف تعليمية بوزارة التربية السورية تعويضا ماليا.

ويحمل المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2020، ويقضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية بوزارة التربية "تعويض طبيعة عمل" شهري بنسبة 40% من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.

كذلك يقضي بمنح المكلفين بعمل إداري "تعويض طبيعة عمل" شهري بنسبة 10%.

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من أول الشهر الذي تاريخ صدوره.

كذلك أصدر الرئيس السوري مرسوما تشريعيا أخر بمنح العاملين بوظائف تعليمية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة، عدا مراكز المحافظات، "تعويض الأماكن النائية" بنسبة 25% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

المصدر: RT