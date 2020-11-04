النفط يصعد بأكثر من 2% مع اقبال المتعاملين على المغامرة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، شأنها شأن أسواق مالية أخرى، وجاء الصعود على الرغم من أن المتعاملين يستعدون لتقلبات، حسب نتائج التصويت في الانتخابات الأمريكية.

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وبحلول الساعة 08:40 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند مسستوى 38.62 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.42% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 40.63 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.32% عن سعر الإغلاق السابق.

ويأتي الارتفاع على الرغم من زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، الأمر الذي يؤجج المخاوف حيال الطلب على الوقود.

وستصدر في وقت لاحق اليوم بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاعها بواقع 900 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بعد زيادة 4.3 مليون برميل في الأسبوع السابق.

المصدر: وكالات