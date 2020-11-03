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ارتفاع مؤشرات بورصة "وول ستريت" في يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية

مال وأعمال

ارتفاع مؤشرات بورصة
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انتخابات رئاسية.

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وبحلول الساعة 17:53 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.61% إلى 27359 نقطة.

بينما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز500" القياسي بنسبة 0.93% ليغلق عند 3341 نقطة، في حين صعد المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 0.87% إلى 11052 نقطة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن البورصة الأمريكية صعدت حيث يراهن المستثمرون على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن الانتخابات.

المصدر: "بلومبرغ" + "رويترز"

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