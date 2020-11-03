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تاجر سوري: 30 شاحنة سورية تعبر منفذ جابر يوميا باتجاه الخليج

مال وأعمال

تاجر سوري: 30 شاحنة سورية تعبر منفذ جابر يوميا باتجاه الخليج
Reuters
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صرح عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال في سوريا، أسامة قزيز، بأن 30 شاحنة وبرادا محملة بالخضر والفواكه ومواد غذائية أخرى تعبر منفذ جابر يوميا من سوريا باتجاه السعودية ودول الخليج.

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وقال التاجر السوري، لصحيفة "الوطن"، إن السلطات الأردنية لا تسمح إلا بمرور 30 برادا وشاحنة فقط في اليوم عبر المنفذ الحدودي (جابر - نصيب).

وكشف قزيز عن وجود نحو 415 برادا وشاحنة حاليا في ساحة جابر (معبر الحدود بين سوريا والأردن) بانتظار وصول دورها والسماح لها بالعبور.

ولفت إلى أن السلطات الأردنية تأخذ ضريبة رسم عبور عن كل شاحنة سورية تدخل أراضيها.

المصدر: "الوطن"

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