الصين تعلن خطة لتحويل البلاد إلى قوة عالمية في صناعة السيارات

كشفت بكين خطة لتطوير صناعة السيارات في البلاد بين الفترة 2021 و2035 بغرض تحويل الصين إلى قوة عالمية في مجال صناعة السيارات.

وقالت الحكومة الصينية إن الخطة، التي ستُنفذ على مدى الـ15 سنة المقبلة، تعتمد على 5 محاور إستراتيجية، من بينها تطوير قدرة الابتكار التكنولوجي، وإنشاء نماذج صناعية جديدة صديقة للبيئة.

وتشدد الخطة الجديدة على ضرورة ابتكار سيارات قليلة الاستهلاك للطاقة، وتعتمد بشكل كامل على الكهرباء بمعدل استهلاك مقدر بـ 12 كيلواط/100كلم.

تتوقع هذه الخطة الصناعية الطموحة أنه بحلول العام 2035 سوف تصبح السيارات الكهربائية عماد المبيعات الجديدة للسيارات، فيما تصبح جميع السيارات والمركبات المستخدمة في النقل العام كهربائية الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن الصين، كما تقول وكالة شينخوا، تملك العدد الأكبر عالميا من المركبات المتحركة بالطاقة الكهربائية، وأن 55 بالمائة من مبيعات المركبات ذات الطاقة الجديدة في العالم صينية.

المصدر: "شينخوا"