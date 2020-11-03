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سهم "أرامكو" السعودية يصعد بعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث

مال وأعمال

سهم
Reuters
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ارتفع سعر سهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت الشركة عن تحقيق ربح صاف في الربع الثالث من العام الجاري بلغ 11.8 مليار دولار.

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ووفقا لموقع "بلومبرغ" فقد صعد سهم "أرامكو" اليوم، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.02% إلى 34.55 ريال سعودي.

ووفقا لـ"أرامكو" فقد انخفض صافي الربح إلى 44.21 مليار ريال (حوالي 11.79 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، من 79.84 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام، وذلك من جراء عواقب جائحة كورونا وانعكاساتها على سوق النفط العالمية.

المصدر: RT

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