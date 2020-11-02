شركات المراهنات تتوقع ظهور نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الأربعاء

قالت شركة "لادبروكس كورال" البريطانية للمراهنات إن المضاربين رجحوا إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الأربعاء، وسوف تجرى الانتخابات الثلاثاء.

وقال ماثيو شاديك مدير قسم المراهنات السياسية في الشركة، إن احتمالات إعلان الفائز في الانتخابات مساء الثلاثاء تبلغ 24 بالمئة، في حين تصل إلى 35 بالمئة يوم الأربعاء و31 بالمئة في الخامس من نوفمبر أو بعده.

وأضاف لمنتدى "رويترز للأسواق العالمية" يوم الاثنين، أنه يتوقع "استمرار إحصاء الأصوات لبضعة أيام في كل ولاية"، إذا كان للرئيس دونالد ترامب الفوز بولاية جديدة.

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وقال إن من غير المرجح أن تخرج النتائج النهائية من بنسلفانيا قبل عدة أيام مشيرا إلى أنه "إذا اقتصر الأمر على ولاية واحدة فقد تكون هي".

وتقول شركات المراهنات إن انتخابات الرئاسة الأمريكية تتجه لأن تكون أكبر حدث للمضاربة على الإطلاق.

وقال باتريك فلين المحلل السياسي في شركة سماركيتس للمراهنات إن نحو نصف المضاربين في الشركة التي مقرها بريطانيا يتوقعون إعلان النتيجة الثلاثاء أو الأربعاء، وأضاف أن النصف الآخر يتوقعون إعلانها يوم الخميس أو ما بعد ذلك، مشيرا إلى أن أغلبية هؤلاء يتوقعونها "في التاسع من نوفمبر أو بعد ذلك".

ومضى يقول: "إذا لم نصل إلى نتيجة حاسمة ليلة الانتخابات يبدو أن الأمر قد يستغرق أسبوعا أو ربما أكثر من ذلك".

وتابع فلين: "المضاربون منقسمون بشكل متساو (50-50) بشأن ما إذا كان ترامب سيقر بهزيمته إذا خسر الانتخابات".

وقال ويل غينينغز رئيس قسم الاتصال العام بشركة بريديكتت ومقرها نيوزيلندا، إن المضاربين توقعوا، بنسبة واحد إلى ثلاثة، ظهور المنافس الديمقراطي جو بايدن فائزا بوضوح، وأضاف: "شركتنا تتوقع إعلان نتيجة هذه الانتخابات بحلول الرابع من نوفمبر".

وتوقعت شركة سماركيتس فرص فوز بايدن بالرئاسة بنسبة اثنين من ثلاثة.

وكانت شركة بيتفير للمراهنات قد قالت يوم الجمعة إن فرص فوز بايدن تصل إلى نسبة 65 بالمئة مقابل 35 بالمئة لترامب.

المصدر: رويترز