روسيا: التزمنا باتفاق "أوبك+" في أكتوبر ويمكننا زيادة إنتاج النفط حال دعت الحاجة

أكد بافيل سوروكين، نائب وزير الطاقة الروسي، أن بلاده قادرة على زيادة إنتاج النفط إذا دعت الحاجة، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى موقف موحد بشأن مستقبل اتفاق "أوبك+".

وقال سوروكين، خلال منتدى البورصات الدولي، اليوم الاثنين، إن وزارة الطاقة وشركات النفط الروسية لم تحدد بعد موقفها من تمديد اتفاق "أوبك+" الخاص بخفض الإنتاج النفطي، مبينا: "لن نعلق على الإجراء المستقبلي لأوبك+ قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في نوفمبر".

لكنه أضاف أن روسيا التزمت ببنوده في أكتوبر بنسبة 100%، متوقعا أن مدى تطبيق الصفقة بشكل عام في هذا الشهر سجل مستوى مرتفعا مقارنة مع ما كان عليه.

وأشار إلى أن روسيا يمكنها زيادة إنتاج النفط بمعدل سريع نسبيا في حقولها النفطية الجديدة إذا دعت الحاجة.

وأوضح أن وضع سوق النفط سيعتمد على كيفية رد فعل الدول على فيروس كورونا، وأكد ضرورة الاستعداد لإغلاقات جديدة بسبب الجائحة، لكنه لفت إلى أنه لا توجد أسباب قد تؤدي إلى انهيار النفط دون مستوى 10 دولارات أمريكية مقابل البرميل الواحد.

المصدر: وكالات