نشاط المصانع في الولايات المتحدة يرتفع لأعلى مستوى في حوالي عامين

تسارع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في أكتوبر وقفزت الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في حوالي 17 عاما وسط تحول في الإنفاق نحو سلع مثل السيارات رغم جائحة كورونا.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين، إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد ارتفع إلى 59.3 الشهر الماضي، وتلك هي أعلى قراءة منذ نوفمبر 2018 وتأتي بعد قراءة بلغت 55.4 في سبتمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.3 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي، إلى 55.8 في أكتوبر.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 67.9 الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة منذ يناير كانون الثاني 2004، من 60.2 في سبتمبر.

وبفضل هذه الطفرة في الطلبيات نما التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية للمرة الأولى منذ يوليو 2019.

المصدر: رويترز