ثلاثة أرباع السندات الحكومية في منطقة اليورو عوائدها حاليا أقل من الصفر

أظهرت بيانات الاثنين، أن ثلاثة أرباع السندات الحكومية لمنطقة اليورو المتداولة على منصة "تريد ويب" الإلكترونية والبالغة قيمتها 8.9 تريليون يورو، كانت عوائدها سلبية في نهاية أكتوبر.

وقالت "تريد ويب" إن القيمة السوقية للسندات السيادية لمنطقة اليورو التي كانت عوائدها أقل من الصفر ارتفعت إلى حوالي 6.53 تريليون يورو، أو 73.25 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، في نهاية الشهر الماضي.

وهذا الرقم مرتفع من نحو 6 تريليونات يورو في نهاية سبتمبر، ويمثل مستوى قياسيا مرتفعا في البيانات التي ترجع إلى عام 2016.

وأظهرت بيانات "تريد ويب" أيضا أن القيمة الإجمالية للسندات المقومة باليورو ذات التصنيف الاستثماري بلغت 1.37 تريليون يورو، أو حوالي 40 بالمئة من القيمة السوقية عند حوالي 3.5 تريليون يورو، في نهاية أكتوبر.

ويعد ذلك الأعلى منذ شهر أغسطس 2019 ومرتفع من حوالي 29 بالمئة في نهاية سبتمبر.

المصدر: رويترز