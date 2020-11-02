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سوريا.. تطرح مناقصة لشراء 150 ألف طن من القمح

مال وأعمال

سوريا.. تطرح مناقصة لشراء 150 ألف طن من القمح
Reuters Khalil Ashawi
مواطنون سوريون ينتظرون دورهم لشراء الخبز في سوريا
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أفادت وثيقة لـ"رويترز"، بأن المؤسسة العامة السورية للحبوب طرحت مناقصة استيراد لشراء 150 ألف طن من القمح، وأن الموعد النهائي لتقديم العروض بالليرة السورية هو التاسع من الشهر الجاري.

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كذلك تسعى سوريا لشراء 200 ألف طن من القمح اللين لصنع الخبز، وللتوريد من مناشئ منطقة البحر الأسود، وكان الموعد النهائي لتقديم العروض هو 28 أكتوبر الماضي.

ورفعت الحكومة السورية، في نهاية الشهر الماضي، سعر الخبر إلى الضعف، لتصبح الربطة بمئة ليرة، كما رفعت سعر طن الطحين إلى 40 ألف ليرة.

ويذكر أن البلاد تعيش أزمة حادة في توافر مادة الخبز منذ أكثر من شهر، واعتمدت الحكومة تقنين المادة وبيعها عبر البطاقة الذكية وحسب عدد أفراد الأسرة، بحيث لا تتجاوز حصة الفرد الواحد 3 أرغفة ونصف الرغيف يوميا.

المصدر: RT + "رويترز"

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