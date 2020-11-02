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وزير الطاقة الروسي: الطلب على الغاز سينمو في العقود القادمة

مال وأعمال

وزير الطاقة الروسي: الطلب على الغاز سينمو في العقود القادمة
Reuters
صورة تعبيرية
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توقع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، أن يستمر الطلب على الغاز الطبيعي في العالم بالنمو في العقود القادمة.

وقال الوزير الروسي، خلال المقابلة: "لا نعتقد أننا سنبلغ ذروة إنتاج الغاز في أي وقت قريب، حيث سيستمر الطلب العالمي على الغاز في النمو في العقود القادمة، على الرغم من زيادة التغيرات المناخية".

ووفقا لنوفاك فإن روسيا، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز، تخطط لأن تصبح رائدة عالميا في إنتاج الهيدروجين النقي.

المصدر: "تاس"

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