الحكومة التونسية تسحب مشروع موازنة تكميلية بعجز قياسي

أعلنت الحكومة التونسية أنها سحبت مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2020، والتي تنطوي على أكبر عجز خلال عقود، وذلك بعد أن طلب البرلمان والبنك المركزي منها خفض خطط إنفاقها.

ورفضت لجنة المالية بالبرلمان الأسبوع الماضي، مشروع القانون، الذي يضم خططا لزيادة العجز المالي إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة النفقات بنحو أربعة مليارات دولار، وهو ما يعود لحد كبير إلى جهود تخفيف أثر جائحة فيروس كورونا.

وتمر تونس بأزمة مالية، إذ توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 14% فى 2020، وهي أعلى نسبة خلال الأربعة عقود الأخيرة.

المصدر: رويترز