نمو أنشطة المصانع بالصين الأسرع خلال 10 سنوات

أظهر مسح أن أنشطة المصانع في الصين تسارعت في أكتوبر الماضي بأعلى وتيرة خلال ما يقرب من 10 سنوات مع تنامي الطلب المحلي، مما يزيد من قوة الدفع لاقتصاد يتعافى سريعا من فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر "كايشين ماركت لمديري مشتريات القطاع الصناعي" إلى 53.6 نقطة من 53.0 نقطة في سبتمبر الماضي، ليظل فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر السادس على التوالي.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، أن تظل القراءة مستقرة عند 53.0 نقطة.

ويعود القطاع الصناعي الضخم في الصين بإطراد إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة التي أصابت قطاعات اقتصادية كبيرة بالشلل في مطلع العام، إلا ان الآفاق العالمية تزداد قتامة لأن دولا غربية عديدة ما زالت تكافح الإصابات المتزايدة بمرض كوفيد-19 وتعاود فرض إجراءات الإغلاق الشامل.

وقراءة أكتوبرالماضي لأنشطة المصانع في الصين هي الأعلى منذ يناير الماضي.

يركز مؤشر "كايشين" على الشركات الصغيرة والمعتمدة على التصدير، بينما يرصد المسح الرسمي، الذي أعلنت نتائجه يوم السبت، الشركات الكبيرة والمشروعات المملوكة للدولة.

وأظهر المسح الرسمي توسع أنشطة المصانع بوتيرة أبطأ قليلا في أكتوبر الماضي، لكنه جاء أعلى بهامش طفيف من توقعات المحللين.

المصدر: "رويترز"