مسؤول: السماح للشاحنات السورية المحملة بالبضائع بدخول الأراضي السعودية

كشف رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة، أنه تم السماح منذ أكثر من ثلاثة أسابيع للشاحنات السورية المحملة بالبضائع السورية بدخول الأراضي السعودية.

وأشار المسؤول السوري إلى أنه تم صدور قرار بمنح السائق السوري فيزا من أجل عبور الحدود السعودية.

وحول ما تم تداوله عن دخول 300 شاحنة محملة بالبضائع السورية باتجاه السعودية في يوم واحد منذ ثلاثة أيام، أكد قسومة أن الرقم مبالغ فيه.

وأوضح أن الشاحنات التي تدخل يوميا أقل من ذلك، مضيفا: "البضائع السورية كانت تدخل سابقا إلى الأراضي السعودية، لكن بواسطة شاحنات غير سورية، أما اليوم فتدخل البضائع السورية محملة بالشاحنات السورية".

وبين قسومة أن البضائع التي تعبر المنافذ الأردنية وتدخل الأراضي السعودية هي عبارة عن خضار وفواكه ومواد غذائية وألبسة.

المصدر: "الوطن"