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تراجع إيرادات أكبر مراكز نوادي القمار في العالم

مال وأعمال

تراجع إيرادات أكبر مراكز نوادي القمار في العالم
Reuters
صورة أرشيفية
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تراجعت إيرادات القمار في مكاو، أكبر مركز لنوادي القمار في العالم، 72.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، مواصلة الانخفاضات الحادة الناجمة عن عواقب فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة.

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ويأتي رقم أكتوبر البالغ 7.3 مليار باتاكا (914 مليون دولار)، الذي أعلنته حكومة مكاو اليوم الأحد، متماشيا مع توقعات المحللين التي كانت لانخفاض بين 72 و74 بالمئة.

وتشهد الإيرادات تراجعا منذ فبراير بسبب قيود السفر بعد تفشي فيروس كورونا، وسجلت الأشهر الستة الماضية انخفاضا بنسبة 90 بالمئة.

واستأنفت الصين إصدار تأشيرات مكاو السياحية من 23 سبتمبر، لكن الطلب ظل فاترا بسبب قيود فيروس كورونا وانخفاض إقبال كبار المقامرين.

(الدولار = 7.9830 باتاكا مكاوية)

المصدر: رويترز

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