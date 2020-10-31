إيران تعلن تركيب منصة للسكن في حقل نفط مشترك مع السعودية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن تركيب منصة للسكن في حقل مشترك مع السعودية ضمن مياه الخليج.

وأفاد مسؤول تطوير حقل فروزان النفطي بشركة الجرف القاري الإيرانية، أبو القاسم خدابخش، حسبما نقلته وكالة "فارس"، بتركيب منصة سكن في الحقل المشترك مع السعودية تبلغ زنتها 680 طنا.

وأشار خدابخش إلى أن عملية التركيب تمت في الساعات الأولى من اليوم على خلفية تجهيز الظروف والبنى التحتية اللازمة عبر مختصي شركة الجرف القاري والجهة المقاولة، مبينا أن المنصة جرى تحميلها منذ فترة.

وأوضح أن أبعاد المنصة تبلغ 20 في 14 مترا، وتتكون من 4 طوابق، وبتركبيها تتوفر الإمكانيات المناسبة لموظفي قسم الاستخراج في حقل فروزان النفطي المشترك.

من جهة أخرى أكد خدابخش أن 13 بئرا نفطيا سيتم حفرها في إطار تطوير حقل فروزان، وذلك ضمن 33 مشروعا مدرجة على جدول أعمال وزارة النفط لتثبيت وزيادة الإنتاج.

ونوه إلى أن المرحلة الأولى من تطوير الحقل قد بدأت منذ نحو 3 أشهر، وتستهدف الحفاظ وتثبيت الإنتاج الفعلي وبالتالي زيادة طاقة إنتاج الحقل بواقع 12 ألف برميل يوميا.

ويقع حقل فروزان المشترك مع حقل مرجان السعودي على بعد 100 كيلومتر من جنوب جزيرة خارك الإيرانية، وتبلغ حصة إيران في الحقل المشترك 11%، فيما تملك السعودية 89%.

وسبق أن أعلنت السلطات الإيرانية، أوائل أكتوبر الجاري، عن التحضير لتركيب منصة سكن بحرية في الحقل، مشيرة إلى أنها توجهت إلى المنطقة البحرية المشتركة مع السعودية في الخليج.

المصدر: "فارس" + وكالات