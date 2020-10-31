أردوغان: تركيا تخوض حربا اقتصادية على الفائدة وأسعار الصرف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت، إن بلاده تخوض حربا اقتصادية على أولئك "المحاصرين" في "مثلث شيطان الفائدة وأسعار الصرف والتضخم" لسنوات عديدة.

وأضاف أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة المرتفعة، أنها تسبب ارتفاع التضخم، ودعا مرارا إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وفقدت الليرة التركية حوالي 30 في المئة من قيمتها هذا العام.

ويتوقع الاقتصاديون أن يواصل البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بعد زيادة 200 نقطة أساس الشهر الماضي.

وتمثل تصريحات أردوغان عن أسعار الفائدة ضغطا على البنك المركزي لإبقائها دون تغيير برغم توقعات السوق.

المصدر: رويترز