"النقد الدولي": زيادة القروض الميسرة للدول الفقيرة تتطلب تمويلا إضافيا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، يوم الجمعة، إن على الدول الأعضاء زيادة المساهمات المخصصة للقروض الميسرة للدول الفقيرة لكي يتوسع الصندوق فيها.

وأضافت كريستالينا جورجيفا أن بوسع صندوق النقد مواصلة الإقراض لبعض الوقت عن طريق تسهيل النمو والحد من الفقر باستخدام حقوق السحب الخاصة المقدمة من الدول الغنية.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى مزيد من المساهمات في المستقبل.

وتابعت قائلة: "للإبقاء على الشروط ميسرة وعلى أجل السداد الأطول البالغ عشر سنوات الذي نتيحه لدول الدخل المنخفض، نحتاج من أعضائنا ما نطلق عليه موارد الدعم وهذا هو نداؤنا التالي للأعضاء".

وأفادت: "أتوقع استجابة إيجابية، وهذه هي حملتنا التالية".

المصدر: رويترز