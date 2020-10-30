وزير المالية الفرنسي: الاقتصاد الفرنسي سينكمش بـ 11 بالمائة العام الجاري

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن اقتصاد بلاده يُتوقع له الانكماش بنسبة 11بالمائة خلال العام الجاري بدلا من 10 بالمائة، مثلما سبق التنبؤ به قبل أسابيع.

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يأتي تصريح وزير المالية، على قناة "فرانس أنتر" الإذاعية الفرنسية، بعد بضعة أيام من انتشار دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية في العديد من الدول العربية والإسلامية، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام والمسلمين والرسوم المسيئة لنبي الإسلام محمد.

ويُتوقع لهذه المقاطعة أن تلحق أضرارا بالاقتصاد الفرنسي الذي يحاول الرئيس ماكرون إنعاشه بخطة اقتصادية بمبالغ ضخمة من أجل تعافيه من الركود الذي ألحقه به وباء كورونا.

المصدر: رويترز