 
مباشر

الأسهم الأوروبية تتراجع بعد إبقاء "المركزي الأوروبي" على السياسة النقدية دون تغيير

مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تتراجع بعد إبقاء
Reuters
الأسهم الأوروبية تتراجع بعد إبقاء المركزي الأوروبي على السياسة النقدية دون تغيير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1pq

أنهت الأسهم الأوروبية جلسة تداول متقلبة يوم الخميس على انخفاض، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته شديدة التيسير دون تغيير مع الأشارة إلى مزيد من الدعم في ديسمبر.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة، بعد أن كان هبط واحدا بالمئة أثناء الجلسة بعد أن قاوم المركزي الأوروبي ضغوطا للكشف عن حزم تحفيز إضافية لكنه قدم أوضح إشارة على الإطلاق لاعتزامه إقرار تيسير جديد في اجتماعه القادم في ديسمبر.

إقرأ المزيد
وزير الصحة الفرنسي لا يستبعد موجة ثالثة لفيروس كورونا
وزير الصحة الفرنسي لا يستبعد موجة ثالثة لفيروس كورونا

وجاءت تحركات اليوم بعد أن كانت أسواق الأسهم قد هوت الأربعاء عندما فرضت ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، قيودا لا تقل صرامة عن تلك التي دفعت الاقتصاد العالمي في وقت سابق من العام إلى أعمق ركود في أجيال بسبب زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتعافى المؤشر "داكس" الألماني من أدنى مستوياته في خمسة أشهر ليغلق مرتفعا 0.3 بالمئة بدعم من أسهم قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا.

وكان أداء المؤشر الإسباني "إيبكس" ضعيفا وأغلق منخفضا واحدا في المئة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر.

وهوى سهم نوكيا 18.5 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا في القارة الأوروبية 1.1 بالمئة مدعوما من قفزة 6.5 بالمئة لأسهم "إيه.إس.إم إنترناشونال" الهولندية لمعدات صناعة الرقائق الإلكترونية بعد أن رفعت توقعاتها للربع الأخير من العام.

كما ساهمت زيادة قدرها 3.6 بالمئة في أسهم "رويال داتش شل" النفطية العملاقة في رفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة واحد بالمئة رغم تراجع أسعار النفط، وزادت شل التوزيعات النقدية بعد أن تخطت بسهولة توقعات الأرباح للربع الثالث من العام.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا