وزير ألماني: الاقتصاد الوطني لن يصل إلى مستوياته السابقة للأزمة إلا في 2022

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن اقتصاد بلاده سيتعامل مع أزمة كورونا وعواقبها لأشهر ويمكنه فقط في 2022 أن يصل مجددا إلى مستويات الإنتاج التي شهدها قبل الجائحة.

وأضاف في حديثه للصحفيين اليوم الخميس أن القيود الجديدة سيكون لها تأثير على الاقتصاد، لكن النمو في الربع الثالث ارتفع بخطى أسرع من المتوقع.

وتابع: "الاقتصاد قوي بدرجة تمكنا من تفادي الانزلاق إلى فترة طويلة من الركود"، لافتا إلى أن ألمانيا لا تشهد انهيارا صناعيا مثل الذي حدث في المرحلة الأولية للجائحة.

واتخذت الحكومة بالفعل نطاقا واسعا من إجراءات الإنقاذ والتحفيز التي دعمت تعافيا في الصيف بعد أن هوى الاقتصاد بحوالي عشرة بالمئة في الربع الثاني.

وللتخفيف من تداعيات إغلاق جزئي لمدة شهر في نوفمبر، والذي يشمل إغلاق الحانات والمطاعم، تعرض الحكومة مساعدات مالية لأولئك الأكثر تضررا وخصوصا مشاريع الأعمال الصغيرة بموجب حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات يورو (11.82 مليار دولار) أعلنتها الحكومة يوم الأربعاء.

المصدر: "رويترز"