 
مباشر
عاجل
أنقرة تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية على خلفية كاريكاتور مسيء لأردوغان

خسائر حادة تعصف بأسهم أوروبا بفعل الإغلاق

مال وأعمال

خسائر حادة تعصف بأسهم أوروبا بفعل الإغلاق
Reuters
خسائر حادة تعصف بأسهم أوروبا وتراجع يصل إلى 5% في ألمانيا بفعل الإغلاق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1fs

عانت الأسهم الألمانية من أسوأ أداء يومي لها منذ مطلع يونيو، بعد أن وافقت الحكومة على إغلاق عام للتصدي لتنامي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وهوى المؤشر داكس الألماني ما يصل إلى خمسة بالمئة ثم قلص خسائره ليغلق منخفضا 4.2 بالمئة عند أدنى مستوياته في خمسة أشهر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ثلاثة بالمئة في أشد خسائره اليومية خلال خمسة أسابيع.

كما هبط المؤشر الفرنسي الرئيسي 3.4 بالمئة قبيل كلمة تلفزيونية للرئيس إيمانويل ماكرون في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش من المتوقع أن يصدر فيها أوامر بالتزام المنازل.

وقال محمد كاظمي مدير المحفظة في "يو.بي.بي" إن "أنباء تجدد إجراءات الإغلاق ستؤجج المخاوف حيال النمو في المنطقة".

ومن المرجح أن يدفع هذا كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى التزام جانب التيسير النقدي في تصريحاتها خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس، ممهدة لمزيد من إجراءات التيسير في المستقبل.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا