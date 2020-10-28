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تركيا.. ارتفاع الدولار يقود لانخفاض شعبية حزب أردوغان

مال وأعمال

تركيا.. ارتفاع الدولار يقود لانخفاض شعبية حزب أردوغان
Reuters Khalil Ashawi
الليرة التركية والدولار الأمريكي
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أعرب أوزر سنجار مدير شركة "متروبول" لاستطلاعات الرأي في تركيا، عن ثقته بأن تجاوز الدولار حاجز 8 ليرات تركية سينعكس سلبا على الدعم الشعبي لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

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وفي تعليقه على وصول سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الأربعاء، إلى 8,32 ليرة تركية، قال سنجار إن هذا الحدث قد أسفر عن تراجع نسبة تأييد حزب الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ما دون 30%.

وفي تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ذكر سنجار انخفاض الأصوات المؤيدة للحزب الحاكم إلى ما دون 30%، بالتزامن مع تجاوز سعر الدولار 8 ليرات.

وقال: "أصوات الحزب الحاكم حطمت حاجز 30% مع تجاوز سعر الدولار حاجز 8 ليرات".

وكان وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، قد أثار غضبا شعبيا بتصريحاته حول ارتفاع مؤشر العملات أمام الليرة خلال برنامج تلفزيوني قائلا: "ما علاقة المواطن بالدولار؟ هل يحصلون على رواتبهم بالدولار؟".

ووجه الاقتصاديون انتقادات للبيراق لفترة طويلة بسبب تصريحاته المتعلقة بأزمة الدولار، مؤكدين أن السلع في تركيا يتم تسعيرها وفقا للدولار.

المصدر: جريدة زمان التركية

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