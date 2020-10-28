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ألمانيا تزيد الحد الأدنى للأجور بالرغم من جائحة كورونا

مال وأعمال

ألمانيا تزيد الحد الأدنى للأجور بالرغم من جائحة كورونا
Reuters POOL
رئيسة الحكومة الألمانية، أنغيلا ميركل، ووزير المالية الألماني، أولاف شولتز
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وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على زيادة الحد الأدنى للأجور، على أربع مراحل، في إطار جهودها لدعم الطلب المحلي، في أكبر اقتصاد أوروبي.

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وسيبلغ الحد الأدنى للأجور 10.45 يورو، أي ما يعادل 12.35 دولار، في الساعة، بحلول منتصف العام 2022.

وقدم وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، مسودة قانون وافقت عليه الحكومة، ينص على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9.50 يورو، اعتبارا من شهر يناير من العام القادم، ثم إلى 9.60 يورو، اعتبارا من شهر يونيو من العام القادم، وسيزيد إلى 9.82 يورو، اعتبارا من شهر يناير من العام 2022، ليصل أخيرا إلى 10.45 يورو، اعتبارا من  شهر يونيو من العام نفسه.

وتعتبر هذه الزيادة، التي اقترحتها لجنة في يونيو الماضي، رابع زيادة في الحد الأدنى للأجور على المستوى المحلي، بالرغم من مطالبات أرباب الأعمال، بإبقائه دون تغيير، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

المصدر: "رويترز"

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