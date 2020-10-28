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النفط يهبط بفعل زيادة المخاوف من تخمة المعروض

مال وأعمال

النفط يهبط بفعل زيادة المخاوف من تخمة المعروض
Reuters
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تراجعت أسعار النفط اليوم لتفقد معظم المكاسب التي حققتها أمس، إذ عززت زيادة مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع حالات الإصابة بكورونا مخاوف بشأن تخمة المعروض وضعف الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينيتش، انخفض خام "برنت" دولارا إلى 40.20 دولار للبرميل، بعدما صعد بنحو 2% أمس.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولار إلى 38.56 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 2.6% أمس الثلاثاء.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، حيث سجلت مخزونات الخام زيادة بمقدار 4.6 مليون برميل لتصل إلى نحو 495.2 مليون برميل وهو ما يفوق بكثير توقعات محللين أشاروا إلى زيادة 1.2 مليون برميل.

المصدر: "رويترز"

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