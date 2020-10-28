السعودية.. صرف أكثر من 100 ألف دولار لذوي المتوفى بسبب كورونا في القطاع الصحي

وافق مجلس الوزراء السعودي على صرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار) لذوي المتوفى العامل في القطاع الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وعقد مجلس الوزراء السعودي جلسته أمس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

قرارات #مجلس_الوزراء اليوم منها: يُصرف مبلغ (000ر500) خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص،مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، #واسpic.twitter.com/cTzWVUarvi — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 27, 2020

ووفقا للقرار فإن المبلغ يصرف للمتوفى العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، سعوديا كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في المملكة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "واس"