وزير المالية التركي: بلادنا قاعدة إنتاج قوية للاستثمار الأجنبي

أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيراق، أن بلاده تعد قاعدة إنتاج قوية للمستثمرين الأجانب ومصدرا للموارد البشرية المدربة.

وقال البيرق خلال مشاركته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في مؤتمر نظمه مصرف "سيتي بنك" العالمي الذي يتخذ من ولاية نيويورك الأمريكية مركزا له، إن "تركيا توفر فرصا فريدة من خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية".

وأضاف: "الشركات العالمية تحتاج إلى شركاء ديناميكيين مثل تركيا، فهي تتسم بالثقة والانفتاح على التغيير والمقاومة للصدمات والمحايدة تجاه الشركات الأجنبية".

وأشار إلى أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات بدأت بتوجيه إنتاجها من آسيا إلى المنطقة التي تقع فيها تركيا، وأنها تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب في ظل التقدم السريع لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

وتابع: "نعمل منذ عدة سنوات من أجل ضمان التحول الاقتصادي لتركيا، ونبذل جهودا مضاعفة لتعبئة كافة إمكاناتنا من أجل تحقيق هذه الغاية".

وأضاف أن "سرعة نمو الاقتصاد التركي تضاعفت 3 مرات خلال العقدين الأخيرين".

وأكد أن الحكومات التركية المتعاقبة منذ مطلع الألفية الثالثة، قامت بإصلاحات عديدة في هيكلية الاقتصاد التركي وعملت على دعم القطاع الخاص في كافة المجالات.

المصدر: "الأناضول"