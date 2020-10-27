الأردن يعيد فتح الخط البحري مع مصر للشاحنات فقط

يستأنف الأردن العمل في الخط البحري مع مصر "العقبة-نويبع"، الخميس المقبل، على أن يقتصر على الشاحنات فقط من دون السماح للمسافرين بعبور هذا الخط حاليا.

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وقال وزير النقل الأردني مروان الخيطان، إنه لا يوجد حد أقصى لدخول الشاحنات إلى المملكة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على دراسة خطط لإعادة حركة المسافرين في الفترة المقبلة.



وفي السياق عينه، نقلت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية عن مصدر قوله إنه تم السماح بنقل الشاحنات العابرة ترانزيت برفقة سائقيها، مضيفا أنه تم اعتماد نظام النقل التبادلي "Back to Back" للشاحنات التي يكون مقصدها السوق المحلية، لافتا إلى أن سعر تذكرة سائق الشاحنة تبلغ نحو 71 دينارا.



ولفتت الوكالة إلى أن شروط السفر الخاصة بالشاحنات العابرة بالترانزيت، نصت على ضرورة حصول سائق الشاحنة على شهادة فحص طبي ( pcr ) من مختبر طبي معتمد يثبت فيه عدم إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: عمون