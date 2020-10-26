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هبوط بورصة "وول ستريت" متأثرة بإصابات كورونا

مال وأعمال

هبوط بورصة
Reuters Mike Segar
البورصات الأمريكية - أرشيف
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تسارعت وتيرة هبوط الأسهم الأمريكية في تعاملات بعد ظهر اليوم الاثنين، ويتجه مؤشر "داو جونز" الصناعي لتسجيل أسوأ يوم له في أكثر من 7 أسابيع.

وأثارت قفزة الإصابات بفيروس كورونا والمأزق السياسي بشأن مشروع قانون التحفيز المالي الأمريكي الشكوك في مصير تعافي الاقتصاد.

وجاءت أسهم الشركات المرتبطة بالسفر وشركات الطاقة والشركات الصناعية والبنوك بين أكبر الخاسرين.

وهوى المؤشر "داو جونز" حوالي 3%، بينما تراجع المؤشران "ستاندر آند بورز 500"، و"ناسداك" المجمع، أكثر من 2%.

المصدر: "رويترز"

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