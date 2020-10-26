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واشنطن تستأنف حكما للتجارة العالمية أنصف الصين

مال وأعمال

واشنطن تستأنف حكما للتجارة العالمية أنصف الصين
Reuters
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف
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أعلن مسؤول بمنظمة التجارة العالمية، أن واشنطن استأنفت حكما أصدرته المنظمة الشهر الماضي، قضى بانتهاك الولايات المتحدة قواعد التجارة الدولية برسوم فرضتها على منتجات صينية في 2018.

وقال الجانب الأمريكي إن تقرير اللجنة "يعكس فرصة مهمة ضاعت لكي تبدأ منظمة التجارة العالمية معالجة أخطر مشكلة يواجهها كل الأعضاء في السعي إلى نظام تجاري عالمي متوازن ونزيه".

وكانت لجنة من ثلاثة أشخاص قد قضت بأن واشنطن لم تقدم ما يبرر تلك الرسوم الجمركية.

المصدر: "رويترز"

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