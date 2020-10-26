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وزير الطاقة السعودي عن الاستغناء عن النفط: احتمال بعيد وغير واقعي

مال وأعمال

وزير الطاقة السعودي عن الاستغناء عن النفط: احتمال بعيد وغير واقعي
Reuters
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إنه ينبغي دراسة جميع خيارات الحد من الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض من أجل مكافحة تغير المناخ.

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وعن استغناء العالم عن النفط والغاز، قال وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر قمة سنغافورة للطاقة: "هذا احتمال بعيد وغير واقعي".

وأضاف: "دعونا لا نقتصر في تركيزنا على الوقود المحبذ استخدامه بل على كيفية الحد منه والتكيف مع هذه الحقائق دونما محاباة لتفضيلات معينة".

المصدر: "رويترز"

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