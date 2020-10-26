وزير الطاقة السعودي عن الاستغناء عن النفط: احتمال بعيد وغير واقعي

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إنه ينبغي دراسة جميع خيارات الحد من الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض من أجل مكافحة تغير المناخ.

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وعن استغناء العالم عن النفط والغاز، قال وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر قمة سنغافورة للطاقة: "هذا احتمال بعيد وغير واقعي".

وأضاف: "دعونا لا نقتصر في تركيزنا على الوقود المحبذ استخدامه بل على كيفية الحد منه والتكيف مع هذه الحقائق دونما محاباة لتفضيلات معينة".

المصدر: "رويترز"