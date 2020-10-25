كودرين: سعر صرف الروبل سيبقى قرب المستوى الحالي حتى نهاية عام 2021

قال أليكسي كودرين رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية، في حديث تلفزيوني، إن سعر صرف الروبل بالنسبة للعملات الأجنبية، سيبقى قرب مستواه الحالي حتى نهاية عام 2021.

وأضاف كودرين، الذي شغل في وقت سابق منصب وزير المالية: "حسب رأيي الشخصي، سيبقى سعر الصرف في مكان ما قريبا مما نحن عليه الآن، حتى نهاية عام 2021. طبعا التكهن بسعر صرف الروبل، أمر غير حميد".

ووفقا له، إذا كانت مدخرات المواطن المالية محدودة، فمن الأفضل الاحتفاظ بها بالروبل، ولكن، إذا لم يكن يخطط لإنفاق هذه الأموال في المستقبل القريب، فمن الأفضل توزيعها في عملات أجنبية وروبلات.

المصدر: تاس