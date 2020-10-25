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تراجع حاد في المؤشرات المصرية صباح الأحد

مال وأعمال

تراجع حاد في المؤشرات المصرية صباح الأحد
Reuters
البورصة المصرية في القاهرة.
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سجلت المؤشرات المصرية تراجعا حادا في افتتاح التعاملات في البورصة صباح الأحد حيث انخفض مؤشر egx30 بنسبة 4.57 بالمائة عند مستوى 10473.39 نقطة.

ويفسر الخبراء هذه الخسارة بتداعيات أحداث البنك التجاري الدولي التي تسببت في موجة بيع قوية على خلفية بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري مؤخرا.

 وسجل مؤشر egx 70EWI انخفاضا بنسبة 1.27 بالمائة عند 1797.53 نقطة.
وشهد مؤشر egx100 بدوره تراجعا بنسبة 1.34 بالمائة عند مستوى 2656.54 نقطة.

أما إجمالي القيمة السوقية فقد بلغ عند الساعة 10.15 صباحا سقف 593.7 مليار جنيه مقابل 609.1 مليار جنيه، مسجلا انخفاضا بنحو 15.4 مليار جنيه.

وأدت هذه الخسارة العالية إلى وقف إدارة البورصة التعامل على أسهم 45 شركة بعد أن تجاوز مستوى خسارتها سقف 5 بالمائة.

تراجع حاد في المؤشرات المصرية صباح الأحدالبنك التجاري الدولي

المصدر: وسائل إعلام مصرية.

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