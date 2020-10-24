الإمارات تدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في الإمارات، اليوم السبت، قرارا بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.

وأشار الشيخ محمد عبر "تويتر" إلى أن القرار يقضي أيضا "بنقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية".

وأوضح أن "التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة هدفه رفع كفاءة قطاع التأمين.. وتنافسية أسواقنا المالية المحلية ومنحها مرونه أكبر في أعمالها".

أصدرنا اليوم قراراً بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي .. ونقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 24, 2020

التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة هدفه رفع كفاءة قطاع التأمين .. ورفع كفاءة وتنافسية أسواقنا المالية المحلية ومنحها مرونه أكبر في أعمالها .. وغايتنا في كل ذلك تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني .. حكومتنا ستبقى مرنة ومواكبة وسريعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 24, 2020

وكان الشيخ محمد قد أعلن في يوليو الماضي، عن دمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، وذلك ضمن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات المعلنة حينها.

المصدر: وكالات