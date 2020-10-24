مدفيديف: كورونا أجبر الدول على إعادة التفكير في الأولويات

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن وباء فيروس كورونا المستجد يجبر الدول على إعادة التفكير في القيم والأولويات.

جاء ذلك في مقال كتبه مدفيديف بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة (24 أكتوبر 1945).

وقال في المقال إن "الانكماش الاقتصادي العالمي الحالي الناجم عن الوباء يجبر الدول على إعادة التفكير في القيم وإعطاء الأولوية لحماية حياة الإنسان وصحته وحقوق الإنسان التي تضمن حياة كريمة وآمنة".

ووفقا لمدفيديف فقد أظهرت جائحة كورونا بوضوح أن الحريات السياسية وحدها لا يمكنها أن تنقذ حياة الناس، بل الأمر يتطلب نظاما فعالا وبأسعار معقولة للرعاية الطبية والحماية الاجتماعية وبرامج للأمن الصحي على مستوى البلاد، وتنسيق الجهود بشكل كبير على جميع مستويات السلطة العامة.

وشدد مدفيديف على أن الدول القوية، التي قامت بتعبئة الاقتصاد والمؤسسات بسرعة لمواجهة الوباء، هي التي نجحت في التعامل مع الجائحة وأنقذت حياة الملايين.

المصدر: RT