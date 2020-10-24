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النقد الدولي: شطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب الأمريكية يمهد الطريق لإعفائه من الديون

مال وأعمال

النقد الدولي: شطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب الأمريكية يمهد الطريق لإعفائه من الديون
Reuters Yuri Gripas
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أعلن صندوق النقد الدولي أن القرار الأمريكي شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يعتبرخطوة نحو تخفيف أعباء الديون التي تثقل كاهل الخرطوم.

وجاء في بيان لكارول بيكر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في السودان بهذا الصدد: "نحن متحمسون لإبلاغ الإدارة الأمريكية الكونغرس رسميا بنيتها شطب السودان من القائمة. رفع اسم السودان من القائمة يزيل إحدى العقبات أمام الإعفاء المحتمل من الديون ضمن المبادرة الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)".

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وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد صرح يوم الاثنين الماضي، بأن القرار الأمريكي يفتح الباب لإعفاء السودان من الديون، التي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة الحكومة السودانية على دفع تعويضات "لضحايا الإرهاب" من المواطنين الأمريكيين بقيمة 335 مليون دولار، مؤكدا أن السودان سيشطب من القائمة فور تحويل الأموال.

المصدر: رويترز

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