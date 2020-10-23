ميناء السدرة الليبي يستأنف العمل غدا السبت

من المقرر أن يستأنف ميناء السدرة الليبي عمله يوم غد السبت، مع وصول أول ناقلة خلال 48 ساعة.

وأكدت شركة الواحة الليبية للنفط، وهي فرع من المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة أن ميناء السدرة سيستأنف عمله غدا.

وذكرت المؤسسة في وقت سابق أنها رفعت حالة القوة القاهرة على مينائي السدرة وراس لانوف.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول في شرق ليبيا اليوم أنه من المتوقع استئناف صادرات النفط من ميناء السدرة في غضون الأيام المقبلة.

وجاءت تصريحات المسؤول بعد أن قالت مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن ثمة مؤشرات جيدة على أن المنشآت النفطية في مينائي راس لانوف والسدرة ستكون جاهزة لاستئناف الإنتاج خلال فترة قصيرة للغاية.

المصدر: رويترز