البرلمان السوري يقر اتفاقية مع صربيا لاستخراج الفوسفات من تدمر وتصديره

صادق مجلس الشعب السوري (البرلمان) على عقد يتيح لشركة صربية استخراج الفوسفات من سوريا وتصدير المنتج إلى صربيا

ووافق المجلس اليوم على مشروع قانون يتضمن تصديق عقد وقعته المؤسسة العامة للثروة المعدنية في سورية مع شركة "وومكو أسوشيتس دوو" الصريية.

ويقضي العقد رقم 156، الذي تم توقيعه منذ نحو 3 أشهر، باستخراج الفوسفات من المناجم الشرقية في تدمر وتصدير المنتج إلى صربيا.

وحسب صحيفة "الوطن" المحلية فقد أعلن وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة في البرلمان أن هناك 3 مليارات طن من الفوسفات في سوريا.

وأضاف طعمة أن سوريا "عاجزة عن تصدير أي طن نتيجة مقاطعة المنتج السوري"

ونقلت الصحيفة عن طعمة أن "العقد جاء لتوفير القطع الأجنبي لتأمين احتياجات ومستلزمات المواطنين"، وأوضح أن "تصدير الفوسفات هو الخيار الأفضل لتأمين القطع وخصوصا أن قسما من آبار النفط في يد الاحتلال الأميركي"

وقال طعمة إن ذلك "العقد لمصلحة الجانب السوري وخصوصا أن الأموال التي ستصرفها الشركة سوف تصب لمصلحة العمال السوريين من آليات وأدوات الحفر، كما أن سورية تأخذ 30 في المئة بشكل صاف".

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية