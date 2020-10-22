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مسؤولون يشجعون روسيا على دخول سوق القمح الجزائري

مال وأعمال

مسؤولون يشجعون روسيا على دخول سوق القمح الجزائري
Reuters
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قال الديوان المهني الجزائري للحبوب إن الجزائر لم تجن بعد ثمار قرارها تخفيف مواصفات مناقصات القمح والسماح بواردات من روسيا، إذ ارتفعت أسعار القمح الروسي بعد ذلك القرار بفترة وجيزة.

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وأضاف الديوان، اليوم الخميس، أن الجزائر تريد من الروس أن يكونوا أكثر جرأة إذا كانوا يريدون دخول سوق القمح الجزائري، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن الجزائر ستركز على إنتاج القمح اللين في مناطقها الجنوبية، وستحتاج إلى شركاء أجانب لإنتاج القمح اللين على مساحة مليون هكتار في الجنوب.

وذكرت تقارير إعلامية أن أسعار القمح العالمية في أكتوبر الجاري بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث صعدت منذ بداية الشهر الجاري بأكثر من 10% في بورصة شيكاغو، أما في باريس فقد ارتفعت بنسبة 7.2%.

المصدر: وكالات

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