شركة تركية بصدد الاستحواذ على حصة بأكبر ميناء في إسرائيل

سلطت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، الضوء على عملية خصخصة ميناء حيفا في إسرائيل، وقالت إن شركة تركية مؤهلة لامتلاك حصة في الميناء الاستراتيجي.

وذكرت "بلومبرغ" أن تكتلا صناعيا تركيا، يضم شركة شحن أمريكية، سيقوم بتقديم عطاءات لشراء ميناء حيفا، أكبر ميناء بحري في إسرائيل، وذلك بعدما أثارت الولايات المتحدة مخاوف بشأن النفوذ الصيني والتداعيات الأمنية التي ينطوي عليها بيع المنشأة الاستراتيجية للصين.

وستمتلك شركة Yildirim Holding AS حصة أغلبية في الميناء، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. وتسعى الشركة، التي تتخذ من اسطنبول مقرا لها، إلى أن تكون من بين أكبر 10 مشغلين لمحطات الحاويات في العالم بحلول عام 2025.

ويقوم إيلي تيلس، مدير كبير في عمليات الموانئ والسكك الحديدية الإسرائيلية، بتجميع تحالف المستثمرين، فبالإضافة لشركة Tilles ستقوم شركة GraeStone Logistics، ومقرها الولايات المتحدة، وشركة Global Ports Holding، التي تتخذ من لندن مقرا لها والمملوكة لشركة الاستثمار التركية Global Yatirim، بتجميع مقدمي العروض الآخرين لميناء حيفا.

وتريد الحكومة الإسرائيلية بيع ميناء حيفا مقابل ملياري شيكل (590 مليون دولار). ويعمل مسؤولون أمريكيون على إيجاد شركات أمريكية للمشاركة في الصفقة.

المصدر: "بلومبرغ"