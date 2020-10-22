استعدادا للتصدير.. اختبارات ناجحة لعربة مدرعة روسية على أراضي دولة شرق أوسطية

أعلن ألكسندر كراسوفيتسكي المدير العام لمجمع الصناعات العسكرية الروسية، أن مؤسسته تستعد لإبرام أول عقد تصدير للمركبة المدرعة "أورال" مع إحدى دول الشرق الأوسط.

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وأفاد مسؤول الصناعات العسكرية الروسية بأن العربة المدرعة تم اختبارها بنجاح على أراضي الدولة الشرق أوسطية.

وصرح كراسوفيتسكي بأن منافشات تجري الآن حول معايير العقد، مضيفا: "نأمل توقيع كل شيء بنجاح، وبحلول نهاية العام سنكون قادرين على البدء في تسليم مجموعة من السيارات المصفحة.

وأوضح أن العربة المدرعة الجديدة اجتازت اختبارات شاملة "على أرض زبون محتمل من الشرق الأوسط. ونجحت في اجتياز الاختبارات في الموقع المخصص عبر المنحدرات والتلال والموانع المائية وما إلى ذلك من تضاريس صعبة. ولم تظهر أي شكوى خلال الاختبارات التي استمرت لعدة أيام في الصحراء مع درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية".

يشار إلى أن العربة المدرعة الروسية الجديدة يبلغ وزنها 14.5 طن، وتبلغ سرعتها 100 كيلو متر في الساعة، وتحمل 12 شخصا، وهي مزودة بمحرك ديزل، مزود بحماية من الرصاص الخارق ودرع بمقاس 7.62 ملم، يتحمل انفجار عبوة ناسفة بكتلة تصل إلى 6 كغم.

المصدر: تاس