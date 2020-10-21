"آيبيك" أبوظبي تسحب دعوى قضائية ضد مجموعة "غولدمان ساكس"

قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" التابعة لحكومة أبوظبي، اليوم الأربعاء، إنها سحبت دعوى قضائية بحق بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس".

وكانت "آيبيك" أبوظبي طالبت في دعوتها المسحوبة بتعويضات عن خسائر تكبدتها من تعاملات لبنك الاستثمار الأمريكي مع صندوق "وان.إم.دي.بي" الحكومي الماليزي.

واتهمت الدعوى "غولدمان" بالتواطؤ مع أشخاص غير محددين من ماليزيا لرشوة مسؤولين تنفيذيين سابقين لخدمة مصالح البنك على حساب المجموعة.

وإثر إقامة الدعوى، علقت شركة مبادلة للاستثمار، التابعة لحكومة أبوظبي والتي تسيطر على "آيبيك"، معاملاتها التجارية مع "غولدمان".

وقالت "آيبيك" في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم إنها قررت سحب الدعوى عقب مشاورات.

وتعود الفضيحة إلى حكومة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق التي أقامت صندوق "وان.إم.دي.بي" في 2009. وتقول وزارة العدل إن مسؤولين كبارا بالصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار بين 2009 و2014.

وكانت ماليزيا أسقطت في سبتمبر التهم الجنائية بحق ثلاث وحدات لـ"غولدمان ساكس" بعد أن وافق البنك على دفع 3.9 مليار دولار لتسوية التحقيقات.

المصدر: "رويترز"