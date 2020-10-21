أسعار النفط تهبط بعد تقرير عن المخزونات ينبئ بطلب ضعيف

أغلقت أسعار النفط منخفضة يوم الأربعاء، بعدما أظهرت أرقام المخزون الأمريكي طلبا آخذا بالضعف على المنتجات المكررة بالتزامن مع طفرة عالمية في الإصابات بمرض "كوفيد-19".

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار بما يعادل 3.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 41.73 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.67 دولار أو أربعة بالمئة لتغلق على 40.03 دولار، فيما ارتفع كلا خامي القياس في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت مخزونات الخام مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر إلى 488.1 مليون برميل، في حين زادت مخزونات البنزين في استمرار للطلب الضعيف على الوقود.

وظل إجمالي المنتجات الموردة، وهو مؤشر على الطلب، منخفضا 13 بالمئة منذ بداية السنة وعلى مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة مقارنة به قبل عام.

وقال توني هيدريك، محلل أسواق الطاقة لدى "سي إتش إس هيدغنغ"، "تعاني السوق بشدة على صعيد الطلب في ظل استمرار تنامي حالات "كوفيد-19".

وأضاف هيدريك أن "برنت على نحو خاص منكشف على المناطق الأوروبية التي تشهد إغلاقات جديدة".

المصدر: رويترز