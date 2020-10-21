شركة الطيران الرئيسية في هونغ كونغ تعلن إلغاء آلاف الوظائف

أعلنت شركة الطيران الرئيسية في هونغ كونغ "كاثاي باسيفيك" عن إلغائها آلاف الوظائف وإغلاق شركة طيرانها الإقليمية كاثاي دراغون، بعد أن طالت جائحة كورونا صناعة السفر العالمية.

وذكرت الشركة في بيان أن التخفيضات ستؤثر على 5300 موظف في هونغ كونغ، كما أن حوالي 600 عامل خارج المركز المالي الآسيوي سيتأثرون أيضاً بالقرار.

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كما تخطط الشركة أيضاً لإلغاء الوظائف الإضافية التي ما زالت شاغرة، إما من خلال تجميد عمليات التوظيف أو الاستنزاف الطبيعي. وبهذا، سيبلغ مجموع الوظائف المخفضة في الشركة حوالي 8,500 وظيفة، أي ما يمثل حوالي 24٪ من عدد الموظفين.

وقال أوغسطس تانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة كاثاي باسيفيك في بيان: "اتخذنا كل الإجراءات الممكنة لتجنب فقدان الوظائف حتى هذه اللحظة... الشرطة قلصت طاقتها، وأرجأت تسليم طائرات جديدة، وجمدت عمليات التوظيف وخفضت رواتب المديرين التنفيذيين، من بين إجراءات أخرى. ورغم ذلك تواصل نزف ما يصل إلى 258 مليون دولار شهريا".

المصدر: "CNN"