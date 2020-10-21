روسيا تقدم إعفاءات ضريبية للشحن عبر ممر الملاحة الشمالي

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن الحكومة قررت إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الصادرات البحرية عبر ممر الملاحة الشمالي، وعلى خدمات كاسحات الجليد المرافقة لها.

وأضاف ميشوستين، في كلمة في اجتماع حول تطوير طريق الملاحة الشمالي، في مورمانسك: " تتمتع هذه المنطقة، بالحق في تقديم حوافز ضريبية على الدخل للمؤسسات لتحفيز النمو اللاحق في مجال نقل البضائع التصديرية الروسية".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة قررت، خفض حتى الصفر، ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الشحن البحري وعلى خدمات كاسحات الجليد المرافقة لذلك.

المصدر: نوفوستي