ميشوستين: أسطول كاسحات الجليد سيضمن لروسيا الريادة في منطقة القطب الشمالي

شدد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على أهمية تطوير أسطول روسي من كاسحات الجليد، وقال إن اهتمام قطاع الأعمال الدولي بممر الملاحة الشمالي سيزداد بفضل وجود أسطول كهذا.

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وقال ميشوستين، خلال حفل تسليم كاسحة الجليد النووية "آرتيكا" اليوم الأربعاء، إن "تطوير أسطول من كاسحات الجليد سيسمح بإطلاق إمكانات النقل بشكل كامل عبر ممر الملاحة الشمالي، كما سيساهم في زيادة اهتمام قطاع الأعمال في ممر الملاحة بين أوروبا وآسيا، وبالطبع الريادة في منطقة القطب الشمالي، التي تعد ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لنا (روسيا)".

وأضاف رئيس الحكومة الروسية: "بلدنا هو الرائد بلا منازع في تنمية منطقة القطب الشمالي. نحن فخورون بأن روسيا هي الوحيدة في العالم التي تمكنت من إنشاء أسطول نووي من كاسحات الجليد، ونحن الآن نستلم كاسحة جليد نووية أخرى (آرتيكا)".

وأشار ميشوستين إلى أن كاسحة الجليد الجديدة لديها معدات مبتكرة ومحرك قوي، ما يتيح استخدامها في المناطق الجليدة في الشمال، وعلى مسارات المياه العميقة والضحلة.

وقال رئيس مجلس الوزراء الروسي، إن "بناء هذه السفينة تطلب الكثير من الجهد والعمل المنسق، خاصة وأن المرحلة الأولى تزامنت مع فرض عقوبات ضد روسيا. ولكن على الرغم من ذلك، تم بناء كاسحة الجليد في أحواض بناء السفن الروسية، وهو أمر مهم للغاية".

كذلك أعرب ميشوستين عن شكره وتقديره للعلماء والمهندسين والمصممين وكل من شارك في بناء كاسحة الجليد "آرتيكا".

وتم البدء ببناء كاسحة الجليد هذه، التي تعد الأولى ضمن مشروع 22220، في 5 نوفمبر 2013، وبالإضافة إلى"آرتيكا" سيتم بناء أربع كاسحات جليد أخرى هي "سيبيريا" و"أورال" و"ياقوتيا" و"تشوكوتكا".

المصدر: "تاس"